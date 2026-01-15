El Congreso del Estado de Jalisco avaló diversos acuerdos en contra del aumento a la tarifa del transporte público, entre ellos el referéndum impulsado por las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas.

Mediante este mecanismo, las legisladoras plantean solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Popular del Estado de Jalisco que se someta a consulta de la ciudadanía la decisión del Gobierno de Jalisco de incrementar la tarifa del transporte público de once a catorce pesos.

Para avanzar en el procedimiento, se inició la recolección de firmas ciudadanas, proceso que requiere poco más de tres mil apoyos. Sin embargo, de acuerdo con el último corte, ya se habían reunido casi siete mil firmas.

Entre los otros acuerdos aprobados se encuentra la solicitud a la Contraloría del Estado para que revise el contrato celebrado con la financiera Broxel, encargada de proveer las tarjetas Única Jalisco para el sistema de transporte público. (Por Marck Hernández)