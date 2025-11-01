Fueron más de mil 200 disparos de grueso calibre, los registrados durante la balacera del pasado 29 de diciembre en la colonia Santa Eduwiges, en Zapopan. El saldo 3 personas sin vida y una veintena de fincas afectadas. Viviendas sobre avenida Topacio donde las fachadas y ventanales fueron destruidas por las balas. El presidente municipal Juan José Frangie dijo que el ayuntamiento podría pagar los daños.

“Hoy tienen una reunión agendada con la mesa directiva. El Comisario estará obviamente para platicar con ellos y ver en qué podemos apoyarlos desconozco no hemos tenido ningún acercamiento, me encontré al presidente de la Colonia y lo que me decía es tener acercamiento con la Comisaría y que nos platiquen cuáles son los daños que tienen y ayudarlos. Sí claro apoyarlos”.

Hasta el momento no hay corte oficial sobre los daños colaterales tras la balacera en Santa Eduwiges. (Por Gustavo Cárdenas)