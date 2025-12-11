La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco aprobó las listas de aspirantes que buscan encabezar la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para la titularidad de la Auditoría compiten veintidós personas, entre ellas el actual auditor Jorge Alejandro Ortiz, quien busca su ratificación para permanecer ocho años más a partir del quince de diciembre.

En el caso de los órganos internos de control, las personas electas ejercerán el cargo por un periodo de hasta cuatro años, con inicio de funciones el primero de enero próximo.

Asimismo, este jueves concluyó el periodo de evaluación y entrevistas para la elección de dos magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Congreso local deberá definir a las personas que ocuparán los distintos cargos en los próximos días. (Por Marck Hernández)