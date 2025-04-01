Fue en abril pasado cuando el ayuntamiento de Guadalajara cercó prácticamente todo el Parque Revolución, Parque Rojo ubicado entre Calzada Federalismo y avenida Javier Mina. Tras 8 meses de obras de rehabilitación, la presidenta municipal Verónica Delgadillo informó que van muy adelantadas, pero aún no finalizan.

“Ya estamos avanzados en las bancas, ya se instalaron las nuevas luminarias que responden al diseño original, y eso es muy importante, estamos trabajando en el área de juegos, acabo de hacer una supervisión hace 10 días para que sea un lugar mucho más incluyente y seguro, tenía unos espacios que complejizaban la iluminación y la interacción de los niños en ese espacio, creemos que con los ajustes que se hicieron, respetando el diseño original, va a ser mucho más seguro para las niñas y niños y estamos trabajando en restaurar ciertas partes que nos hacían falta”.

La presidenta municipal reportó que las obras en el Parque Rojo van al 70%. (Por Gustavo Cárdenas)