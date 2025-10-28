El Congreso de Jalisco realizó este martes una sesión solemne para conmemorar el centenario de la fundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), institución emblemática en la vida académica y social del estado.

Durante su intervención, la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, destacó la importancia de una educación que forme pensamiento crítico y responsabilidad social en los estudiantes.

“Su educación debe consistir en desarrollar la capacidad de pensar por cuenta propia, de formarse un juicio crítico de la realidad y de asumir una posición frente al mundo y sus desafíos, de tal manera que puedan actuar de manera responsable. Una idea profunda de la educación conlleva formar seres humanos capaces de dotarse de una concepción del mundo”.

La rectora recibió un reconocimiento oficial por parte del Poder Legislativo, mientras que los diputados recordaron momentos históricos de la universidad y su papel en la formación académica, cultural y científica de Jalisco a lo largo de un siglo. (Por Marck Hernández)