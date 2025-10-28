La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzará una estrategia para reforzar la seguridad y proteger a los productores de limón de Michoacán ante las extorsiones del crimen organizado, informó Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

Detalló que se reunirá este martes con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, para analizar la problemática y los avances en la investigación del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros.

Harfuch aludió a los grupos de autodefensa, como el autonombrado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana, y dijo que existen varios en distintas entidades, pero se debe analizar cada caso para decidir si es posible que haya cooperación, porque algunos están ligados a grupos criminales.