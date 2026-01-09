Como parte del proceso para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado de Jalisco realizará entrevistas a los treinta aspirantes, aun cuando ayer fue entregada una terna con solo tres perfiles.

La presidenta de la comisión, Adriana Medina, explicó que se llevarán a cabo todas las entrevistas para estar preparados en caso de que el Pleno no alcance los votos necesarios para aprobar la primera terna.

“El CPS nos manda unos criterios, pero no son vinculantes a lo que es el proceso de elección. Nosotros nos vamos a basar en la terna que manda el gobernador, pero tenemos que entrevistar a todos por si en el pleno no se dan los votos poder pasar a una segunda terna. Por eso hacemos el proceso de entrevistas para todos los aspirantes. Es derecho de todos, todos son elegibles”.

Tras concluir las entrevistas, el Congreso deberá someter a votación la designación del próximo fiscal, con fecha límite al veinte de enero. (Por Marck Hernández)