El cantante Julio Preciado anunció oficialmente su retiro definitivo de los escenarios con una gira de despedida que iniciará en agosto de 2026 y concluirá a finales de 2027. El intérprete mazatleco aclaró que esta decisión no responde a problemas de salud ni a una falta de apoyo del público, sino al deseo de dedicar tiempo de calidad a su familia:
“Como artista creo que ya todos son testigos de lo que ha hecho Julio Preciado en esta carrera, creo que al final del día no me voy porque no pueda cantar, ni me voy porque no meta gente a los eventos, creo que tengo la gran dicha de decir que tengo un gran apoyo del público, me voy porque yo creo que necesito estar con mi familia”.
Además, como un acto de gratitud por su propia recuperación médica, Julio Preciado reveló que, antes de su retiro, regalará un trasplante de riñón a un paciente con insuficiencia renal en Guadalajara que cuente con un donador directo, pero carezca de recursos económicos. (Por Katia Plascencia Muciño)
