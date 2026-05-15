El Congreso de Jalisco continuará con sus labores durante el Mundial, pese a las restricciones de movilidad y acceso previstas en el Centro Histórico de Guadalajara por las actividades relacionadas con el torneo.

Es voz del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Julio Hurtado.

“El Congreso seguirá funcionando, seguramente con algunas restricciones y limitaciones físicas de acceso al edificio, pero el Congreso debe seguir trabajando. Lo que vamos a reacondicionar son los accesos, ya tuvimos una primera reunión con las autoridades y quienes están viendo el tema logístico del Fan Fest. Se hicieron planteamientos justamente de la forma de acreditación para el personal”.

El legislador explicó que ya se sostuvieron reuniones con autoridades encargadas de la logística del evento para definir mecanismos de acreditación y acceso para trabajadores y visitantes del recinto legislativo.

Julio Hurtado añadió que las medidas buscan garantizar la seguridad tanto de la población como de quienes asistan a las actividades relacionadas con el Mundial. (Por Marck Hernández)