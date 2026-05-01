El Gobierno de Jalisco brindará apoyo integral a la familia de la mujer que murió tras la explosión registrada en el Centro de Amatitán durante las fiestas patronales, informó el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.

“Sí, desde luego tendrán todo el apoyo por parte del DIF estatal, el municipio ha estado muy atento también, el presidente municipal desde el primer minuto, ayer yo tuve contacto con él, evidentemente en su preocupación por el accidente, ha estado trabajando durante toda la noche en la atención a las víctimas y a sus familiares”.

La víctima, de 52 años, era propietaria del negocio donde ocurrió el estallido.

Autoridades investigan la versión de que en el establecimiento había acumulación de pirotecnia, lo que presuntamente habría provocado la explosión.

Salvador Zamora indicó que los peritajes continúan para determinar las causas del siniestro. (Por Edgar Flores Maciel)