El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a intensificar las campañas de sensibilización, prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

La propuesta plantea que la autoridad estatal organice jornadas de salud con mastografías móviles y campañas de concientización, mientras que los municipios realicen acciones de información sobre autoexploración, exploración clínica y acceso a mastografías.

La diputada Yussara Canales, impulsora del acuerdo, recordó que el cáncer de mama “no espera” y subrayó la importancia de actuar de manera inmediata.

“Queremos que los módulos de mastografías lleguen a cada rincón de Jalisco, para disminuir la desigualdad entre las mujeres de la ciudad y las de las zonas rurales, desigualdad que ni siquiera debería de existir. La salud no debe ser un privilegio de unos cuantos, debe ser un derecho de todas y todos”.

La iniciativa se presenta en vísperas de octubre, mes dedicado a la lucha contra esta enfermedad. (Por Marck Hernández)