El peso mexicano concluyó la semana con una apreciación de 0.78 por ciento, al cotizar en 18.36 unidades por dólar.

El avance se explicó por la caída del dólar tras conocerse que la inflación en Estados Unidos se aceleró en línea con lo esperado.

Especialistas afirman que el tipo de cambio corrigió parte del retroceso semanal gracias a ese factor y al incremento del superávit de la balanza comercial de México.