El Congreso del Estado solicitó a los 125 ayuntamientos de Jalisco analizar la posibilidad de aplicar descuentos en el pago del impuesto predial, así como en multas y recargos, para apoyar a familias y sectores afectados por los hechos violentos registrados el 22 de febrero.

La propuesta, impulsada por la diputada del PRI, Alondra Fausto, plantea otorgar estímulos fiscales durante marzo y abril.

El acuerdo plantea que, si los municipios lo consideran viable, envíen modificaciones a sus leyes de ingresos para autorizar los estímulos fiscales.