El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que sostuvo una reunión con presidentes municipales de diversas localidades para revisar las posibles rutas del proyecto ferroviario México-Guadalajara, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los municipios que podrían formar parte del trazado se encuentran Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Tequila, Tepatitlán, Zapotlanejo, Tonalá, Guadalajara y Tlaquepaque, entre otros.

El mandatario señaló que su gabinete analiza distintas alternativas para definir el recorrido y garantizar que esta obra estratégica se realice de la mejor manera para el estado.