El Congreso de Jalisco retomó los trabajos legislativos para prevenir y sancionar el acecho, durante una mesa de diálogo realizada este martes, en la que participaron diputadas, especialistas y organizaciones civiles.

La iniciativa, presentada desde la pasada legislatura, no ha sido dictaminada en comisiones ni discutida en el pleno. La diputada Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, explicó que la propuesta busca tipificar el acecho como delito para prevenir conductas que pueden derivar en violencias más graves.

La propuesta plantea penas de cuatro meses a dos años de prisión para quienes incurran en este tipo de conductas, además de mecanismos de justicia alternativa que ayuden a prevenir otros delitos y fomentar una cultura de protección y denuncia. (Por Marck Hernández)