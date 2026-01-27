El Congreso del Estado tiene como plazo límite el próximo 19 de febrero para cumplir con el mandato de la Suprema Corte que ordenó reformar la Ley del Registro Civil y eliminar la restricción de edad para el reconocimiento de identidad de género en infancias trans, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Legislativo estatal, la priísta María del Refugio Camarena Jáuregui.

“Se tiene conocimiento del requerimiento de diciembre de 2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde pide al Congreso del Estado el cumplimiento de la sentencia, es decir, que se debe legislar en esta materia. Con base en lo anterior, tenemos hasta el 19 de febrero para resolver la reforma en materia de actas de infancias trans por lo que debemos impulsar los mejores acuerdos en beneficio de las y los menores con base en el respeto de sus derechos humanos”.

El antecedente inmediato se remonta a marzo de 2025, cuando la mayoría del Congreso local desechó el dictamen correspondiente y votó en contra de la reforma, bajo el argumento de que las personas menores de edad no estaban preparadas para decidir sobre su identidad. (Por Marck Hernández)