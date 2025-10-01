Al 2024 la demanda de servicios en instituciones públicas de Jalisco creció hasta en un 40 por ciento, confirma el director del Observatorio Ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”, Augusto Chacón Benavides, al desglosar los datos del monitoreo que realizó en conjunto con Coparmex y el Tecnológico de Monterrey, sobre el Sistema Estatal de Salud.

“Pensemos que todo el sistema de salud de Jalisco en 2023 tuvo 56 millones de servicios y en 2024, 78.7, es decir, creció 40.4 por ciento, pero sí, tenemos hospitales, ha crecido un poco, pero cuando hablamos de la tasa de médicos por cada mil habitantes. Jalisco tiene .54. La OCDE recomienda que haya 3.5 por cada mil habitantes y estamos lejísimos”.

El análisis de 55 indicadores revela que creció ligeramente la red hospitalaria, pero aún es insuficiente para la atención de segundo y tercer nivel.

En Puerto Vallarta por ejemplo, aún no hay ni un solo hospital de alta especialidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)