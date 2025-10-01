El Congreso de la Unión debe hacer lo posible por construir reglas fiscales claras, simples, predecibles y que den certidumbre tanto al sector hacendario como a las empresas y contribuyentes, afirmó durante su reunión con integrantes de la Concanaco, la presidenta de los diputados, Kenia López Rabadán.

“Hay, por supuesto, incertidumbre y esa se tiene que detener sobre todo en medio de esta negociación del T-MEC, porque si hay un buen resultado en la negociación del T-MEC será en beneficio, por supuesto de la Concanaco, por supuesto de los empleadores, por supuesto de los empleados, no solamente de México, sino de los tres países, y de manera recíproca”.

Y hablando del TMEC, explicó que como presidenta de los diputados ha solicitado la presencia de legisladores en lo que se conoce como el ‘Cuarto de al lado’, de forma que puedan brindar más certeza a las negociaciones. (Por Arturo García Caudillo)