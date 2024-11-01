El gobierno de Morelos propuso a los productores de maíz incluirlos en el programa de Segalmex con un precio de 7 mil 200 pesos la tonelada, con un tope de hasta 35 toneladas por agricultor, a fin de retirar el bloqueo de la autopista Siglo XXI que mantienen desde el pasado lunes en demanda de mejores precios de garantía.

Diego Torres, vocero de la comisión de productores que se reunió con la gobernadora Margarita González informó que llevarán la propuesta ante la asamblea y en caso de ser aprobada levantarán el bloqueo este mismo día.