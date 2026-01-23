El Congreso del Estado se equivocó de ventanilla, por lo que desde ayer mismo el Consejo de Participación Ciudadana, Popular y Gobernanza, le regresó el acuerdo legislativo que solicitaba la realización de un referéndum contra el tarifazo, explica su presidente, Marcelo Cortés Martínez.

“Y vimos que la Ley del Sistema de Participación Ciudadana en el Artículo 45 establece que se tiene que mandar primero al IEPC, ahí se equivocó el Congreso, y nosotros inmediatamente elaboramos el acuerdo y lo regresamos al Congreso ayer mismo, para que lo haga llegar al IEPC, que es la vía”.

Cortés Martínez reitera que el documento deberá ser entregado en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el cual revisará que cumpla con los requisitos que exige la ley.

La presentación de la solicitud será a más tardar el próximo lunes, fecha en que vence el plazo para impugnar el tarifazo. (Por Gricelda Torres Zambrano)