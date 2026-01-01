La presidenta, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con empresarios de Veracruz para dialogar sobre inversión y desarrollo económico en la entidad.

El encuentro se realizó durante su gira de trabajo y contó con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle.

También participaron los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; y de Marina, Raymundo Morales.

La mandataria destacó que el objetivo es fortalecer el crecimiento y la confianza empresarial en el estado.