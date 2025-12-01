A unas horas de la discusión en el pleno, el politólogo de la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado, considera que el Congreso del Estado debería rechazar la terna para nuevo Fiscal Estatal Anticorrupción, por no garantizar la independencia del ejecutivo.

“O actuar con dignidad y responsabilidad rechazando esa terna que hoy se va a votar, porque quienes la integran son inelegibles, ya sea porque dos de ellos son actualmente funcionarios de primer nivel subordinados al titular del Ejecutivo del Estado o por haber sido apenas hace poco más de un año alto funcionario del anterior gobernador y estar involucrado en un acto de corrupción hace apenas dos años al haber invertido en la casa Yox Holding y no haberlo reportado en su declaración patrimonia”.

Javier Hurtado, asegura que ninguno de los tres perfiles que propone el Gobernador, garantiza la fiscalización al poder, ni sanciones para los funcionarios corruptos. (Por Gricelda Torres Zambrano)