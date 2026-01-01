Diputadas locales de oposición anunciaron que presentarán una denuncia ante autoridades electorales contra el gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro.

Los legisladores acusan al Mandatario estatal de ejercer presunta violencia política en razón de género contra la diputada Tonantzin Cárdenas, a partir de comentarios emitidos durante una entrevista con medios de comunicación relacionados con las protestas contra el aumento a la tarifa del transporte público.

“Es parte de una estrategia deliberada de deslegitimar la representación política, desviar la atención del problema real: el tarifazo impuesto sin consulta popular y justificar la represión que su gobierno ejerció contra manifestantes el pasado 10 de enero. El gobernador no habló lamentablemente de las iniciativas ni de nuestros votos ni de nuestro trabajo legislativo”.

La diputada insistió en que no debe dejarse de lado el debate sobre el incremento a la tarifa del transporte público y que únicamente contará con descuentos para quienes tramiten la Tarjeta Única Jalisco. (Por Marck Hernández)