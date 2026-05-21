Por mayoría, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó convocar a Diputados y Senadores a celebrar un periodo extraordinario de sesiones, para discutir dos iniciativas recién enviadas por el Ejecutivo Federal, como explica la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

“Iniciativa de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial; dos, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas”.

Esta última iniciativa ni siquiera había llegado al Congreso. Asimismo, se discutirán dos reformas constitucionales en materia de nulidad de elecciones. El extraordinario fue convocado para el martes por la tarde. (Por Arturo García Caudillo)