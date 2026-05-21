El próximo 11 de junio será la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 y el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, señala que todas las obras principales y complementarias están terminadas y listas para ser inauguradas de cara a la justa deportiva. El alcalde agregó que habrá letreros luminosos que indicarán la dirección hacia puntos principales en la ciudad.

“Son unos tótems electrónicos con inteligencia artificial donde te dirá todo sobre hoteles, restaurantes, en cinco idiomas. Esto servirá para todos los que nos van a visitar, los pueblos mágicos, Puerto Vallarta, y si tú quieres saber alguna cosa tienen un botón de pánico. Si tú quieres saber, también ayer hubo una cosa importante para que lo sepan persona que va entrando vía terrestre, en carretera o en centrales camioneras, o en el aeropuerto”.

El presidente de Zapopan aseguró que todo estará listo y entregado antes de junio. (Por Gustavo Cárdenas).