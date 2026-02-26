El Congreso de Jalisco aprobó un exhorto dirigido al gobernador del estado y a la presidenta de México para que se implemente un Plan Integral de Atención a las afectaciones derivadas de los hechos de violencia registrados el pasado domingo, cuando se reportaron bloqueos y enfrentamientos en distintos puntos de la entidad.

El presidente de la Mesa Directiva, Julio Hurtado, señaló que es necesario elaborar un inventario que permita dimensionar los daños y definir apoyos a las personas afectadas.

“Estamos planteando que pueda ser cualquier daño al patrimonio digamos particular, trátese de vehículos, daños a la propiedad, daños a negocios, cualquier daño que pueda ser evaluado, que pueda ser cuantificado, que pueda hacerse un inventario y también que se acredite que esos daños fueron consecuencia de los eventos del fin de semana”.

El acuerdo fue aprobado en una segunda sesión extraordinaria convocada por el Congreso. En la misma jornada también se avaló una iniciativa presentada por el PAN para agilizar trámites ante la autoridad relacionados con afectaciones provocadas por las condiciones de calles o infraestructura urbana. (Por Marck Hernández)