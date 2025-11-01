Es urgente la reactivación económica, enfatiza Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, al detallar que la petición de empresarios y del propio gobernador, es que los ayuntamientos apoyen en la limpieza, recuperación y apertura de los comercios afectados por los hechos violentos ocurridos en días pasados.

“Yo ya giré instrucciones y cada presidente municipal girará instrucciones, que los lugares que fueron incendiados como tiendas de conveniencias, farmacias, o algún mercado, que le demos rapidez y agilidad para los permisos, para remodelar sucursales. Básicamente y la otra en lo que es las carreteras, que pidieran apoyo para que también tanto la policía de caminos del estado, como los apoye la guardia y se sientan seguros los choferes que trasladan mercancía”.

Juan José Frangie reconoció la urgencia de garantizar seguridad y tranquilidad en el interior de la ciudad como en las carreteras. (Por Gustavo Cárdenas)