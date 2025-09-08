El pleno del Congreso peruano votará una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La moción ocurre a raíz del apoyo de Sheinbaum al expresidente peruano Pedro Castillo, quien está encarcelado y es enjuiciado por el fallido de golpe de Estado que protagonizó a finales de 2022.

Con doce votos a favor y seis en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó en primera instancia la moción, que deberá ser ahora tratada por el pleno para su ratificación o, en su defecto, para su archivo.