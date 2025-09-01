Previo al juego amistoso de este martes ante Corea del Sur en Nashville, Tennessee; el técnico de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre dijo que una derrota “sería lo menos importante” y que es difícil que mucha gente apoye al equipo nacional, pero que prefiere no entrar en ese debate porque y que él, sólo se dedica a entrenar.

“Mucha gente no confía en el equipo, dices? No confía en su selección; la afición, es difícil hacer una encuesta entre toda la afición, es muy difícil que todo mundo esté con su equipo nacional siempre, si no de que chambearías tú hijo, si no hay debate y no hay crítica, pero es así, ustedes se encargan pues de buscar donde está el asunto, eso lo entiendo ese debate; pero no me compete a mi en lo absoluto entrar en el, yo me dedico a entrenar a equipos de futbol, así, lo he hecho a los largo de 30 años ya”.

El “Vasco” descartó a Edson Álvarez para el duelo ante los Coreanos debido a la lesión que sufrió en el juego anterior ante Japón. (Por Manuel Trujillo Soriano)