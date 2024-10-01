El Congreso de Jalisco rechazó la ratificación de Daniel Espinosa Licón como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, luego de que la votación terminara empatada con 18 votos a favor y 18 en contra, sin alcanzar la mayoría calificada requerida.

Ante las inconformidades expresadas por diputadas de Movimiento Ciudadano, la presidenta de la Mesa Directiva, Marta Arizmendi, aclaró que el resultado es definitivo conforme al reglamento interno.

“Es muy claro que se necesitaban para la ratificación del magistrado las dos terceras partes de los diputados presentes. Por lo que esta presidencia ratifica lo mencionado y lo declarado con anterioridad, que se rechaza la ratificación al magistrado por no haber alcanzado la mayoría de los votos necesarios para esta asamblea”.

Espinosa Licón había sido cuestionado por presuntos vínculos con el partido Movimiento Ciudadano y con el exgobernador Enrique Alfaro, especialmente tras la difusión de audios que lo relacionaban con el grupo político. (Por Marck Hernández)