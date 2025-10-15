El gobernador Pablo Lemus reconoció a los atletas de la Selección Jalisco tras conquistar por vigésima ocasión consecutiva la Paralimpiada Nacional, celebrada en Aguascalientes.

La delegación impuso récord con 283 medallas de oro y un total de 494 preseas, consolidando al estado como líder nacional en deporte adaptado.

Lemus reiteró su respaldo al sector y anunció una inversión de 2 mil 500 millones de pesos para infraestructura deportiva, incluidos nuevos centros de alto rendimiento en Puerto Vallarta y el Polideportivo López Mateos.

El mandatario destacó el esfuerzo y la perseverancia de los paratletas, cuyo desempeño superó ampliamente a Nuevo León y Querétaro.

Andrea Paola Gómez, múltiple medallista, expresó su orgullo por representar a Jalisco y afirmó que el objetivo ahora es alcanzar el título 21 en 2026.