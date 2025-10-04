El honor es un principio de vida, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, al conmemorar, desde Veracruz, el 204 aniversario de la Armada de México.

“Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es, una traición todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida. Debemos ser claros, la lealtad a la Patria exige también lealtad a los valores y a la verdad. La vida de quienes servimos al pueblo y a la Patria exige valores profundos, no lujos superfluos”.

Por eso aprovechó para felicitar a los secretarios de Marina y de la Defensa, Raymundo Morales y Ricardo Trevilla, por su entrega, valentía, honestidad y patriotismo. (Por Arturo García Caudillo)