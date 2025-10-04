El pedalista mexicano Isaac Del Toro ganó otra carrera ciclista en Italia, al llevarse el triunfo en el Giro de Emilia al realizar un gran trabajo en la prueba de 199.2 km.

Del Toro en los últimos 400 metros de la competencia, rebasó al británico Thomas Pidcock en el sprint para llegar primero a la meta y conseguir su victoria 14 de la temporada en Europa.

Isaac del Toro es el cuarto latino en la historia en ganar ese Giro Ciclista. Al final decenas de aficionados acudieron a buscar al mexicano para la foto o la firma, lo que demuestra que a sus 21 años se convierte en todo un ídolo. (Por Martín Navarro Vásquez)