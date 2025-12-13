A cuatro años de la partida de Vicente Fernández, su familia y seguidores se reunieron en el Rancho “Los Tres Potrillos” para conmemorar el aniversario luctuoso del cantante con una misa a pie de su tumba. A su llegada, Alejandro Fernández reveló que existen planes para crear un museo que rinda homenaje a la trayectoria de su padre:

“Precisamente queremos hacer un museo de mi papá, pero no voy a sacar a mi mamá de su casa para hacer el museo; la idea es hacerlo aquí en la casa para que la gente pueda venir y vivir la experiencia de dónde vivía, dónde dormía, dónde comía, dónde pasaba su tiempo libre, o si no, llevarnos los muebles y hacerlo en una casona allá en Avenida Vallarta”.

Como se ha vuelto una tradición, el rancho Los Tres Potrillos abrió sus puertas al público, hasta donde acudieron decenas de admiradores para honrar la memoria del “Charro de Huentitán”. (Por Katia Plascencia Muciño)