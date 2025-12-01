En un gran duelo, los Charros de Jalisco se impusieron en extra innings 4-3 a los Cañeros de Los Mochis, en el inicio de la serie en territorio sinaloense.

En la primera parte del encuentro, se tuvo un excelente duelo de pitcheo, entre Darel Torres por los locales y Luis Payán por los tapatíos.

Nueve entradas no fueron suficientes y el duelo tuvo que decidirse en extra innings.

En la décima, Jalisco armó rally de tres carreras, primero con un fly de sacrificio de Francisco Córdoba, anotando Luis Carlos Martínez, que había entrado como corredor emergente.

Más adelante, un hit de Bligh Madris a la pradera izquierda, mandó al pentágono a Billy Hamilton y Michael Wielansky, para ampliar la ventaja que al final le dio el triunfo a los Charros. (Por Martín Navarro Vásquez)