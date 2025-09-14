Los Diablos Rojos del México ganaron la Serie del Rey por limpia, al derrotar a los Charros de Jalisco 7 carrera por 3 en el cuarto juego de la final celebrado este domingo en el Parque Panamericano de Zapopan y con ello los “Escarlata” consiguieron el bicampeonato y su título numero 18 en la Liga Mexicana de Béisbol para consolidarse como el máximo ganador en el Circuito Veraniego.

Los Diablos fueron muy superiores a la novena jalisciense al despacharlos en tan sólo cuatro juegos, pese a la declaraciones del manager Benjamín Gil, quien dicho que en la Liga no había un equipo que les pudiera ganar. (Por Manuel Trujillo Soriano)