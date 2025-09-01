Tarde de una solitaria oreja fue lo que se consiguió en la segunda corrida de la Temporada de Octubre en la Plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara. El diestro hidrocálido Arturo Saldívar, fue el único en tocar pelo con el primer toro de su lote, un astado que destacó de entre los seis de la línea ordinaria, y al que el de Aguascalientes supo cuajarle una faena de principio a fin que le valió la única oreja del festejo. Esto fue lo que compartió posterior a su actuación.

“Sí con el primero disfruté muchísimo y creo que la gente también; éste fue más complicadillo, no quiso tirar para adelante de verdad y pues no fue opción para triunfo”.

Por su parte “El Capea” en su despedida no encontró suerte y no se pudo acomodar con su primero, un toro que sí ofreció opciones. Mientras tanto José Mauricio, tuvo una destacada actuación con su último toro, con el que perdió la posibilidad de cortar una oreja tras fallar con el acero. (Por Edgar Flores Maciel)