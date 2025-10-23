La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro anunció cambios en el régimen de inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro, con el objetivo de optimizar sus esquemas de inversión y elevar los rendimientos.

El presidente de la Consar, Julio César Cervantes, apuntó que estos cambios se publicarán en el Diario Oficial de la Federación el próximo mes.

Indicó que este tipo de cambios le han dado fortaleza al Sistema de Ahorro para el Retiro, mismo que en lo que va del año ha registrado niveles históricos de plusvalías y activos administrados.