La Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños al erario por un total de 6 mil 969 millones de pesos, cometidos por el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, durante el ejercicio del presupuesto del año 2024.

Lo anterior fue detectado a través de 698 auditorías, en la que se advierten presuntas irregularidades en el uso de recursos por parte del Poder Judicial, las Secretarías de Medio Ambiente, del Bienestar, de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la Comisión Federal de Electricidad, así como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.