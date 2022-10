Consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunciaron esta mañana diversas irregularidades en la operación de la defensoría. Acusan que se pretende imponer un secretario técnico para la institución, Ramón Saul Meneses, a pesar de no contar con conocimientos en el área y tener principalmente vinculaciones políticas. En la voz la consejera María del Socorro Piña Montiel.

“Alguien que tenga el suficiente conocimiento técnico sobre la comisión, sobre los derechos humanos y sobre todo que no tenga ninguna afiliación partidista porque entonces no estaría realizado su trabajo de manera correcta”.

Los consejeros denuncian que siguen los despidos de personal sin atender la especialización que tenían en la comisión, que no se han emitido medidas cautelares o recomendaciones en lo que lleva esta administración y critican además el nombramiento de la tercera visitadora Alejandra Salas Niño a pesar de tener señalamientos de violaciones de derechos humanos, cuando fue funcionaria en 2018. (Por Héctor Escamilla Ramírez)