Con doblete de Gilberto Mora, la Selección Mexicana de futbol sumó su segundo empate en el Mundial Sub-20 de Chile tras igualar a 2 goles con España en el estadio Nacional de Santiago; los tantos de los ibéricos fueron de Pablo García e Iker Bravo, este último de penal.

Por cierto que, en el primer tiempo el técnico Eduardo Arce, pidió la revisión de un penal y logró que el árbitro le quitara la falta.

Con este resultado el tri juvenil suma 2 puntos tras el empate con Brasil y ante España; mientras que los Ibéricos se quedan en fondo del grupo C con solo una unidad. El siguiente encuentro de México será el sábado ante Marruecos que esta tarde enfrenta a Brasil. (Por Manuel Trujillo Soriano)