Artistas como Jane Fonda (foto), Natalie Portman, Sean Penn y Anne Hathaway, entre otros, relanzaron un movimiento de protesta de los tiempos de la Guerra Fría para advertir que la Casa Blanca trabaja “otra vez en una campaña coordinada para silenciar las críticas”.

En total, son más de 550 firmantes quienes revivieron el “Comité para defender la Primera Enmienda” de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión.

Mediante un comunicado, los famosos mencionan que este relanzamiento del comité “no es una advertencia. Es el comienzo de una lucha sostenida”.

Además, piden unirse para defender la libertad de discurso y de expresión de este ataque por parte de las autoridades estadounidenses. (Por Katia Plascencia Muciño)