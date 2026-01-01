El Puebla sumó sus primeros 3 puntos en el Torneo de Clausura de la Liga MX, al presentarse con triunfo ante su afición, luego de vencer por 2-1 al Mazatlán en el estadio Cuauhtémoc, con gol de vestidor de Esteban Lozano al minuto 2 y certero remate de cabeza de Edgar Guerra al 12′.

En los minutos iniciales parecía que el equipo de la Franja tenía todo para liquidar el encuentro, pero aflojó el ritmo, mientras que el cuadro mazatleco hizo algunos ajustes que le dieron resultado y al 79′ Facundo Almada acortó distancia, pero no le alcanzó para la igualada, y sumó su segunda derrota en el certamen en el primer encuentro de la fecha doble. (Por Manuel Trujillo Soriano).