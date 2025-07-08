La industria de la construcción en Jalisco registró en 2025 un crecimiento de entre uno y dos por ciento, pese a la incertidumbre por la revisión del T-MEC y las amenazas de aranceles de Estados Unidos.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco destacó que el avance se sostuvo con un presupuesto estatal de 20 mil millones de pesos en obra pública y una fuerte inversión privada.

Para 2026, el sector prevé un escenario favorable con un presupuesto estatal superior, destinado principalmente a infraestructura, conectividad y equipamiento social.