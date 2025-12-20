Hidalgo alcanzó en 2025 la mayor cifra de hidrocarburo robado asegurado a ductos de Pemex, con un decomiso de dos millones 252 mil litros.

Con ello, el total recuperado desde 2022 asciende a casi seis millones de litros, de los cuales 43 por ciento corresponde solo a este año.

En el mismo periodo se reportaron más de cinco mil detenidos, decomisos de droga y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.