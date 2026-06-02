El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses tras los recientes hechos violentos registrados en San José del Cabo, donde se han reportado enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad.

La representación diplomática informó que tiene conocimiento de dos incidentes ocurridos cerca del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo y advirtió que podrían registrarse nuevos actos violentos en cualquier momento.

Por ello, recomendó mantenerse alerta, especialmente en los alrededores de la terminal aérea.

Además, sugirió utilizar únicamente taxis autorizados al salir del aeropuerto y recordó que los empleados del gobierno estadounidense tienen restricciones para viajar entre ciudades durante la noche en México.

La alerta surge luego de enfrentamientos que dejaron dos personas fallecidas, entre ellas un ciudadano estadounidense, además de varios lesionados y aseguramientos de armas y explosivos.