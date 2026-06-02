La diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, confirmó que se retirará de la vida política al concluir la actual legislatura, el 31 de agosto de 2027.

En entrevista radiofónica, señaló que se trata de una decisión tomada desde hace tiempo y que ya había sido comunicada al coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal.

La exsecretaria de Gobernación explicó que su retiro obedece principalmente a razones personales y de edad, ya que cumplirá 80 años el próximo año.

Adelantó que, tras dejar el servicio público, podría enfocarse en actividades académicas y conferencias.

Sánchez Cordero ha ocupado cargos como ministra de la Suprema Corte, secretaria de Gobernación y legisladora federal, consolidando una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública nacional.