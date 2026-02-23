El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara informó la suspensión de los servicios rutinarios de visas y de atención a ciudadanos estadounidenses para este martes 24 de febrero.

La representación diplomática pidió a los usuarios revisar su correo electrónico para conocer detalles sobre la reprogramación de citas.

La medida se adopta en el contexto de los operativos y bloqueos registrados en la entidad, que han generado interrupciones en traslados y servicios públicos.