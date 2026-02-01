Los hechos violentos registrados en Puerto Vallarta tras el operativo en el que fue abatido “El Mencho” en Tapalpa, dejaron más de 200 vehículos calcinados en colonias, zona turística y áreas residenciales, además de 27 unidades del transporte público incendiadas.
Autoridades reportaron también 72 negocios afectados por fuego, entre farmacias y tiendas de conveniencia, así como la detención de al menos 19 personas por presuntos saqueos.
En materia de infraestructura, el Puente de La Desembocada presenta daños y el Puente en La Estancia de Landeros permanece incomunicado, lo que complica la movilidad en la región.
Las labores de evaluación y seguridad continúan. (Foto: @CarolinaGomezA)
Violencia en Puerto Vallarta deja más de 200 vehículos y 72 negocios incendiados
