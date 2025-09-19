La red consular de México en Estados Unidos ampliará su apoyo a nuestros paisanos en la Unión Americana mediante acciones y programas agrupados en una estrategia de seis puntos, como explica el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“Apoyar la representación y la orientación legal en materia migratoria, pero también en materia penal, hacer lo posible para tener buenos mecanismos de defensa en los procesos de deportación y delitos menores que se asocian con mucha frecuencia a los procesos de deportación; y poder tener un apoyo integral para los menores que son detenidos o que quedan transitoriamente en situación de mayor vulnerabilidad porque sus padres pudieron haber sido detenidos y también en este programa se contempla el pago de fianzas”.

Lo anterior gracias a una inyección de recursos equivalente a 115 millones de pesos obtenidos por la Lotería Nacional en el sorteo del 15 de septiembre. (Por Arturo García Caudillo)